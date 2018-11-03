Собянин рассказал о рекордах велопроката в Москве за 2018 год

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за минувший сезон жители и гости столицы совершили рекордное количество поездок на прокатных велосипедах, а именно 4,25 миллиона. Об этом он написал в "Твиттере".

Завершили сезон велопроката в Москве. Это рекордный год: с 26 апреля по 31 октября горожане и гости города совершили 4,25 млн поездок - в 1,8 раз больше, чем в 2017 году. Нас постоянно просят увеличить количество велосипедов и точек проката, в следующем сезоне так и сделаем. pic.twitter.com/2a5IluAyIn — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2 ноября 2018 г.

Он также добавил, что увеличит количество велосипедов и точек проката по просьбе москвичей к следующему сезону, который стартует в конце апреля 2019 года.

Сейчас все общественные прокатные средства отвезут на специальные склады, где они пройдут техобслуживание. Велосипеды уберут с улиц до 20 ноября.