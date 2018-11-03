Собянин рассказал о рекордах велопроката в Москве за 2018 год

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Собянин рассказал о рекордах велопроката в Москве за 2018 год

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Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за минувший сезон жители и гости столицы совершили рекордное количество поездок на прокатных велосипедах, а именно 4,25 миллиона. Об этом он написал в "Твиттере".

Он также добавил, что увеличит количество велосипедов и точек проката по просьбе москвичей к следующему сезону, который стартует в конце апреля 2019 года.

Сейчас все общественные прокатные средства отвезут на специальные склады, где они пройдут техобслуживание. Велосипеды уберут с улиц до 20 ноября.

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