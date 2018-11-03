ФБР перехватило подозрительную посылку, адресованную миллиардеру Стейеру

ФБР перехватило подозрительную посылку, адресованную американскому миллиардеру Тому Стейеру, известному также благодаря участию в кампании по импичменту президента США Дональда Трампа.

— В Калифорнии была найдена посылка, схожая с обнаруженными ранее. Находка предназначалась Тому Стейеру, — указывается в заявлении ведомства в "Твиттере".

Также стоит отметить, что, по информации американских СМИ, 26 октября Стейер уже получал подозрительный пакет.

Как писал Лайф, в США задержали предполагаемого отправителя посылок — Сезара Сайока-младшего. Фотографии из архива 56-летнего жителя Флориды убеждают, что мужчина — преданный сторонник Дональда Трампа. Отправителю может грозить до 48 лет тюрьмы.

Посылки с бомбами от Сайока получили в том числе экс-глава Белого дома Барак Обама, миллиардер Джордж Сорос, супруги Клинтон и актёр Роберт Де Ниро.