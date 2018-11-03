Оговорившийся Трамп "ввёл" новые санкции в отношении Ирана

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Оговорившийся Трамп "ввёл" новые санкции в отношении Ирана

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент США Дональд Трамп оговорился, заявив, что новые санкции в отношении Ирана уже вступили в силу. Ошибку он допустил, выступая перед своими сторонниками в Западной Вирджинии.

— Я вывел США из ужасной односторонней ядерной сделки с Ираном, и не далее как сегодня возобновили все санкции против Ирана, — передают слова американского лидера местные телеканалы.

Добавим, что на самом деле ограничения в отношении Ирана вступят в силу только 5 ноября.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп напомнил Ирану о новых санкциях в стиле "Игры престолов".

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