На статуе сидячего Будды в Китае нашли трещины

Во время инженерного обследования статуи сидячего Будды в Лэшане были обнаружены трещины на животе.

Как сообщает CGTN, полное исследование займёт четыре месяца из-за размера памятника. После чего будет принято решение, каким образом реставрировать статую.

Из-за размера статуи исследование, которое включает в себя инфракрасное сканирование монумента, предположительно, займёт около четырёх месяцев. Только после этого учёные смогут решить, каким образом лучше всего ремонтировать памятник.

Статуя Будды Майтрейи в Лэшане является самым высоким памятником Будде на земле. О ремонте сооружения стало известно зимой 2016 года.