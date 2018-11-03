Трамп заявил о приближении США к сделке с Китаем

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США становятся всё ближе к заключению торговой сделки с Китаем. Об этом сообщает CNN.

Американский лидер отметил, что переговоры с КНР прошли хорошо и страны достигли значительного прогресса.

— Они очень хотят заключить соглашение. Я думаю, что мы заключим соглашение с Китаем, — сказал Трамп.

Также он отметил, что собирается обсудить торговую сделку с председателем КНР Си Цзиньпином во время рабочего ужина на саммите G20.