В Италии скончался самый старый заключённый

Самый старый заключённый Италии Франческо Барбаро умер в больнице города Парма на 92-м году жизни. Об этом сообщает РИА "Новости".

За несколько дней до смерти Барбаро был переведён из пармской тюрьмы строгого режима в местную больницу из-за резкого ухудшения здоровья.

Франческо Барбаро возглавлял один из самых опасных кланов мафии на юге Италии и распространил своё влияние на весь мир, в том числе Латинскую Америку и Австралию. В 80-е годы ХХ века активно занимался похищениями людей, в дальнейшем принимал участие в международной наркоторговле. Кроме того, он всегда поддерживал связь с элитами в родной области Калабрия.

Барбаро отсидел в тюрьме более 20 лет за похищение людей и вышел на свободу в 2013 году, но спустя некоторое время снова лишился свободы за убийство карабинера, которое совершил 25 лет назад.