"Желающих поубавится". Милонов предложил наказывать за селфи на рельсах в метро

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"Желающих поубавится". Милонов предложил наказывать за селфи на рельсах в метро

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Депутат Госдумы Виталий Милонов. Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов предложил арестовывать за селфи на рельсах в метро на срок от 15 до 30 суток. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Если вся страна узнает, что это селфи обошлось любителю фотографии в 30 суток административного ареста, думаю, что таких желающих поубавится, — заявил он.

Также Милонов отметил, что при повторном нарушении данное дело можно переквалифицировать в уголовное.

Однако замглавы Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Анатолий Выборный предложил провести популяризацию правил поведения на транспорте.

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