Не менее 19 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в Колумбии

В Колумбии школьный автобус, перевозивший в Картахену участников юношеского соревнования по конькобежному спорту, врезался в дерево. В итоге 19 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Как сообщает телеканал Noticias Caraco, всего в автобусе было около тридцати детей. Водитель транспортного средства скончался на месте.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии. По предварительным данным, она могла произойти из-за того, что водитель уснул за рулём.