Не менее 19 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в Колумбии

Читайте также

Не менее 19 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в Колумбии

279

Фото: © Twitter/Veo América

В Колумбии школьный автобус, перевозивший в Картахену участников юношеского соревнования по конькобежному спорту, врезался в дерево. В итоге 19 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Как сообщает телеканал Noticias Caraco, всего в автобусе было около тридцати детей. Водитель транспортного средства скончался на месте.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии. По предварительным данным, она могла произойти из-за того, что водитель уснул за рулём.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×