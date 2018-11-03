В Кремле заявили, что встреча в нормандском формате в Париже не планируется

Встреча в нормандском формате во время визита президента России Владимира Путина в Париж не планируется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Слухи о возможной встрече "нормандской четвёрки" в Париже возникли после того, как представитель президента Украины Петра Порошенко Ирина Луценко заявила об этом в эфире телеканала "Интер".

Напомним, 11 ноября в Париже состоятся торжественные мероприятия, посвящённые столетию окончания Первой мировой войны. Планируется, что российский лидер Путин примет в них участие вместе с главами нескольких других государств, в том числе и Украины.

Последняя встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции состоялась в Берлине в октябре 2016 года.