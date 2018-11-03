Трамп рассказал, зачем США нужны иммигранты

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Трамп рассказал, зачем США нужны иммигранты

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Американский лидер Дональд Трамп объяснил, что иммиграция нужна США из-за низкой безработицы.

Во время выступления перед своими сторонниками в Индиане глава Белого дома отметил, что Штатам нужны приезжие, но необходима прозрачность их прибытия в страну. Также Трамп добавил, что будет учитываться, "насколько они ценны" для США.

— С безработицей в 3,7% — это минимум за 50 лет — надо, чтобы они приезжали, — заявил глава Белого дома.

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