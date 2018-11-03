Помпео заявил, что Россия ослабляет безопасность США

Читайте также

Помпео заявил, что Россия ослабляет безопасность США

623

Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: © Flickr/Gage Skidmore

Госсекретарь США Майк Помпео на вопрос о характеристике отношений Вашингтона с российским руководством заявил, что РФ создаёт проблемы и ослабляет защищённость Штатов.

— Это было серьёзной проблемой, но президент Трамп ясно дал понять, что он очень хочет, чтобы отношения с россиянами были хорошими, — сказал Помпео телеканалу Fox News.

По мнению Помпео, России следует сделать несколько вещей и изменить своё поведение.

Он также отметил, что США стоит поддерживать диалог с РФ, чтобы не подвергать риску американцев.

Ранее Помпео заявил, что Вашингтон и Москва имеют общие интересы, несмотря на разногласия.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×