Помпео заявил, что Россия ослабляет безопасность США

Госсекретарь США Майк Помпео на вопрос о характеристике отношений Вашингтона с российским руководством заявил, что РФ создаёт проблемы и ослабляет защищённость Штатов.

— Это было серьёзной проблемой, но президент Трамп ясно дал понять, что он очень хочет, чтобы отношения с россиянами были хорошими, — сказал Помпео телеканалу Fox News.

По мнению Помпео, России следует сделать несколько вещей и изменить своё поведение.

Он также отметил, что США стоит поддерживать диалог с РФ, чтобы не подвергать риску американцев.

Ранее Помпео заявил, что Вашингтон и Москва имеют общие интересы, несмотря на разногласия.