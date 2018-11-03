Помпео заявил, что Россия ослабляет безопасность США

Госсекретарь США Майк Помпео на вопрос о характеристике отношений Вашингтона с российским руководством заявил, что РФ создаёт проблемы и ослабляет защищённость Штатов.
— Это было серьёзной проблемой, но президент Трамп ясно дал понять, что он очень хочет, чтобы отношения с россиянами были хорошими, — сказал Помпео телеканалу Fox News.
По мнению Помпео, России следует сделать несколько вещей и изменить своё поведение.
Он также отметил, что США стоит поддерживать диалог с РФ, чтобы не подвергать риску американцев.
Ранее Помпео заявил, что Вашингтон и Москва имеют общие интересы, несмотря на разногласия.
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