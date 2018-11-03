В Британии паралимпиец подал в суд на аэропорт из-за отсутствия электроскутера

Отмечается, что спортсмен в знак протеста предпочёл передвижение на собственных руках.

Британский спортсмен-паралимпиец Джастин Левин подал в суд на лондонский аэропорт Лутон за то, что был вынужден передвигаться на собственных руках до ближайшей тележки для багажа.

Причиной инцидента стало то, что специальную коляску спортсмена, сделанную на заказ, по ошибке не доставили вместе с возвращающимся из Хорватии спортсменом. При этом электроскутера для инвалидов в аэропорте не было, сообщает Би-би-си.

Общаясь с журналистами, Джастин признался, что потратил годы на обретение самостоятельности и без своего кресла чувствовал себя неуверенно.

Левин также пожаловался, что сотрудники аэропорта лишили его независимости, предложив в качестве единственной альтернативы фиксацию на обычном жёстком кресле, которое могло спровоцировать появление пролежней. Отказавшись от такого варианта, спортсмен предпочёл передвижение на собственных руках.

Преодолев расстояние, отделявшее его от выхода из аэропорта, он пересел на коляску для багажа и с помощью рук добрался до ближайшего такси.

Подав в суд на аэропорт, Джастин обвинил его руководство в отсутствии проведения необходимых инструктажей для работников, ответственных за предоставление помощи маломобильным пассажирам. Он также пожаловался на то, что аэропорт не предоставляет адекватного средства передвижения для инвалидов.

Джастин стал инвалидом из-за перенесённой грыжи спинного диска, которая дала о себе знать за пару дней до 21-го дня рождения. После операции спинному мозгу спортсмена был нанесён непоправимый ущерб и он остался парализованным ниже уровня груди.

Несмотря на трудности, британец не сдался и сумел стать спортсменом. Добившись успеха, он продолжил расширять границы возможного, вдохновляя на покорение новых высот людей с ограниченными возможностями.