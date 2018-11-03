Ведущие футбольные клубы Европы хотят создать элитную Суперлигу

Ведущие футбольные клубы Европы ведут работу над созданием элитной лиги, которая должна составить конкуренцию Лиге чемпионов и стартовать в 2021 году.

Как сообщает издание Spegel, в так называемой суперлиге будут участвовать 16 клубов: испанские "Реал Мадрид" и Барселона", английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль", итальянские "Ювентус" и "Милан", а также немецкая "Бавария" и французский ПСЖ.

Все они получат право на участие в лиге в качестве её основателей. Ещё пять команд — "Рома", мадридский "Атлетико", миланский "Интер", "Марсель" и дортмундская Боруссия — будут участвовать в турнире в качестве гостей.

Предполагается, что организаторы соревнований выйдут из УЕФА и будут иметь право на участие в Суперлиге на 20 лет без вероятности вылета. По данным немецких журналистов, мюнхенская "Бавария" ещё два года назад начала изучать возможность выхода из состава национального чемпионата.

В течение ноября нынешнего года клубы планируют подписать совместное заявление о своих намерениях.