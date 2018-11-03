Хейли осудила ООН за нежелание "наказать" Кубу

Постпред США при ООН Никки Хейли осудила организацию за резолюцию, призывающую Штаты снять с Кубы экономическое, торговое и финансовое эмбарго. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По её словам, ООН не хочет осуждать нарушение прав человека в республике, а данная резолюция не способна помочь "ни одной кубинской семье и не накормит ни одного кубинского ребёнка".

Также постпред отметила, что Куба отрицает свободу и права своего народа, но США не уйдёт от своей позиции в этом вопросе.

— Соединённые Штаты продолжат защищать кубинский народ, пока его права и свободы не будут восстановлены. Точка. Мы не отступим, — заявила Хейли.

Она также добавила, что из-за принятия резолюции никто не выиграл. По её мнению, главной проигравшей стала ООН.