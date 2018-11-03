Ватикан хочет ограничить количество посетителей своих музеев

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Ватикан хочет ограничить количество посетителей своих музеев

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Фото © Flickr/Carlos Octavio Uranga

Администрация музеев Ватикана планирует ввести ограничение на количество посетителей. Об этом сообщает издание The Guardian.

По словам директора музеев Ватикана Барбары Джатты, они уже наняли компанию, которая будет улучшать продажу и использование билетов, а также усовершенствовать систему безопасности. Помимо того, планируется открыть ещё один вход в галереи и продлить часы работы в перегруженные дни.

Отмечается, что музеи Ватикана каждый год посещает около шести миллионов человек. Летом количество желающих за один день может достигать 30 тысяч. Из -за такого огромного наплыва посетителей ежедневно в обморок падают около 10 туристов.

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