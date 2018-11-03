Во Флориде скончался один из пострадавших при стрельбе в студии йоги

Отмечается, что ещё четыре человека находятся в больнице в критическом состоянии.

Один из пострадавших в результате стрельбы в студии йоги в американском штате Флорида скончался от полученных травм.

Как рассказал начальник полиции Таллахасси Майкл ДеЛео, ещё четверо находятся в критическом состоянии.

Личность стрелка пока определить не удалось. Полиция ведёт следствие и ищет свидетелей происшествия, сообщает Associated Press.

Напомним, после нападения на студию в столице Флориды Таллахасси стрелок покончил с собой.