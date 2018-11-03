Порошенко встретится в Турции с константинопольским патриархом

Президент Украины Пётр Порошенко отправился в Турцию для встречи с константинопольским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщает телеканал "Интер".

По словам представителя лидера Незалежной в Верховной раде Ирины Луценко, Порошенко заедет ко Вселенскому патриарху, чтобы выразить благодарность "за позицию по томосу". Помимо того, Порошенко встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, киевские власти и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают получить до конца года томос об автокефалии от Константинополя. Ранее, 15 октября, РПЦ заявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.