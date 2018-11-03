В России запустили реактор первой в мире плавучей АЭС

Концерн "Росэнергоатом" запустил реактор первого в мире плавучего энергоблока "Академик Ломоносов".

Как сообщает ТАСС, пуск реактора прошёл успешно. Отмечается, что "Академик Ломоносов" является частью плавучей атомной электростанции на Чукотке. В данный момент он загружается ядерным топливом в Мурманске, после чего будет отбуксирован в порт города Певека.

В ноябре 2018 года начнутся комплексные испытания установки, в ходе которых будет проверена её работа, в том числе в экстремальном режиме. Тестирование завершится весной следующего года. Предполагается, что установку можно будет эксплуатировать в течение 35–40 лет.

"Академик Ломоносов" должен будет обеспечивать электричеством портовые города, газовые и нефтяные платформы в открытом море.