Учёный назвал последствия глобального потепления для России

Отмечается, что из-за возможного сдвига ландшафтных границ на север людям, живущим в зоне вечной мерзлоты, придётся реконструировать свои дома. Жителям южных регионов понадобится сильное орошение для сельского хозяйства.

Глобальное потепление, процесс которого будет длиться как минимум до конца XXI века, может сильно сказаться на жизни россиян. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам замдиректора по науке института криосферы Земли Сибирского отделения РАН Дмитрия Дроздова, глобальное потепление будет усиливаться. В итоге оно может привести к оттаиванию 50% площади мерзлоты в Сибири.

— Ландшафты в одной и той же точке то становятся более северными на вид, то более южными, а катастрофических изменений не происходит, — сказал учёный.

Также он отметил, что подобные температурные условия на Земле существуют уже более двух миллиардов лет, поэтому причин для паники нет.

Дроздов рассказал, что в нашем полушарии ландшафтные границы могут сдвинуться на север примерно на 100–200 километров. В связи с этим людям, живущим в зоне вечной мерзлоты, придётся реконструировать свои дома. В других регионах, например в Ставропольском и Краснодарском крае, станет немного теплее, а значит понадобится мощное орошение для сельского хозяйства.

Самая нелёгкая ситуация будет происходить в переходной зоне вблизи северного полярного круга. Здесь находятся такие города, как Норильск, Уренгой, Надым, Салехард. Повышение температуры в этой зоне грозит снижением прочности грунта, а значит и несущей способности строений.