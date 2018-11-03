Число жертв нападения на студию йоги во Флориде увеличилось до двух

Два человека скончались от ранений, полученных при стрельбе в студии йоги в городе Таллахасси штата Флорида. Об этом рассказал в "Фейсбуке" глава местного подразделения полиции Майкл Делео.

По его словам, всего в результате этого инцидента ранеными оказались шесть человек.

Напомним, 2 ноября в помещение ворвался неизвестный и открыл стрельбу. После этого нападавший покончил с собой. Ранее также сообщалось, что один пострадавший умер в больнице.