СМИ: Инфантино прикрывал финансовые махинации "Манчестер Сити" и ПСЖ

Нынешний глава ФИФА Джанни Инфантино, который в 2014 году являлся генеральным секретарём УЕФА, помог английскому "Манчестер Сити" и французскому ПСЖ избежать санкций за нарушение правил финансового фейр-плей. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Отмечается, что и французский, и английский гранды с 2011 по 2013 год имели дефицит бюджета: у ПСЖ он был €218 млн, а у "Манчестер Сити" — €188 млн.

Оба клуба рисковали быть исключёнными из главного турнира Старого Света — Лиги чемпионов. Но, по данным немецких журналистов, именно генсек УЕФА Инфантино пришёл на выручку "Манчестер Сити" и ПСЖ. Он проводил тайные встречи с их владельцами, консультируя, как выйти из непростого положения.

В итоге в мае 2014 года клубам удалось подписать соглашения с УЕФА, избежав исключения из еврокубков и отделавшись штрафами на €60 млн и сокращением заявки игроков.

По мнению Spiegel, во многом благодаря покровительству Инфантино УЕФА применила к "горожанам" и парижанам слишком мягкое наказание.