В Британии на полтора года осудили мужчину, угрожавшего отравить Терезу Мэй

Британский суд в пятницу, 2 ноября, приговорил к 18 месяцам лишения свободы мужчину, который отправил премьер-министру Терезе Мэй письмо, где угрожал отравить её спорами сибирской язвы.

Как сообщает газета Independent, осуждённый Винсент Поттер болен шизофренией и до этого уже был судим за изготовление взрывчатого устройства.

Напомним, в августе 2017 года Поттер отправил письмо на имя Мэй и адрес британского парламента. Сотрудникам почты оно показалось странным, а после вскрытия в нём обнаружили порошок. В тексте письма говорилось, что это — споры сибирской язвы, однако в ходе дальнейшего расследования данная информация не подтвердилась.