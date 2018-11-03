Саркози рассказал о непредвиденном эффекте санкций в отношении России

Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что антироссийские санкции дали непредвиденный эффект, благодаря которому РФ сближается с КНР. Об этом сообщает издание Point.

Он считает, что санкции контрпродуктивны, не отвечают интересам европейцев и навязываются президентом США Дональдом Трампом. Саркози также подчеркнул, что сожалеет о данной политике экономических ограничений, ведь они все подталкивают Россию к Китаю.

По мнению экс-президента, с Москвой наоборот нужно наладить отношения.

— Сейчас нужно представить себе новую наднациональную организацию, в которой бы собрались три стороны: Европа, Турция и Россия, — сказал Саркози.