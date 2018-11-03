В Индонезии погиб водолаз во время операции по поиску разбившегося Boeing

В Индонезии погиб один из водолазов, которые принимали участие в операции по поиску в Яванском море потерпевшего крушение лайнера.

По информации издания The Straits Times, 48-летний Сиачруоа Анто, являвшийся одним из самых опытных спасателей, скончался во время работы под водой. Предварительная причина смерти мужчины — резкая декомпрессия.

Ранее Лайф писал, что Boeing 737 MAX со 189 пассажирами и членами экипажа разбился у берегов острова Ява. Пока удалось найти лишь тела 10 погибших. При этом спасатели определили предполагаемое место нахождения корпуса разбившегося самолёта.