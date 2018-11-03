Почти 20 человек ранены в ДТП с участием поезда и грузовика в Краснодарском крае

В Краснодарском крае в результате столкновения поезда и грузового автомобиля почти 20 человек получили травмы.

Как сообщает ТАСС, авария произошла на ж/д переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка Северо-Кавказской железной дороги.

— В результате ДТП пострадали машинист и помощник машиниста, водитель автомобиля госпитализирован. 15 пассажиров поезда обратились за медпомощью с жалобами на лёгкие травмы, — указывается в сообщении.

Отмечается, что водитель грузовика выехал на переезд перед приближающимся поездом, который направлялся из Минска в Адлер.