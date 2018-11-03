Трамп рассказал, что США готовы заключить новое соглашение с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты готовы заключить с Ираном новое соглашение, которое никогда не позволит Тегерану заполучить ядерное оружие и будет касаться всех "злонамеренных действий" этой страны. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Отмечается, что Трамп призвал Иран оставить ядерные амбиции, поменять деструктивное поведение, уважать права народа и вернуться к честным переговорам.

— Мы рассчитываем на поддержку наших союзников в этом стремлении, — сказал американский лидер.

Он также добавил, что пока договор не заключён, санкции в отношении Ирана останутся в силе. Они начнут действовать с 5 ноября.

Ранее президент США Дональд Трамп напомнил Тегерану о новых санкциях в стиле "Игры престолов".