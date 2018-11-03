Появилось фото и видео с места ДТП с участием поезда в Краснодарском крае

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Появилось фото и видео с места ДТП с участием поезда в Краснодарском крае

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Появилось видео и фото с места ДТП с участием грузового автомобиля и поезда, столкнувшихся в Краснодарском крае.

Как сообщал Лайф, в Тимашевском районе грузовик выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом, который следовал из Минска в Адлер.

<p>Фото: © L!FE.</p>

В результате аварии водитель грузового автомобиля, а также машинист и помощник машиниста были госпитализированы, ещё 15 пассажиров поезда получили лёгкие травмы.

<p>Фото: © L!FE.</p>

На месте происшествия работает полиция. Выясняются все обстоятельства аварии.

Видео и фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

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