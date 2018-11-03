В УПЦ заявили, что константинопольский архиепископ плохо образован

В канонической Украинской церкви напомнили притчу о том, что "первый в церкви не тот, кто в ней начальник, а тот, кто всем слуга".

Председатель синодального информационного отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент прокомментировал слова архиепископа Константинопольского патриархата Иова об упразднении УПЦ МП в связи с решением предоставить неканоническим церковным структурам на Украине автокефалии.

Климент отметил, что подобные высказывания Иова говорят о его необразованности.

— В Евангелии Господь говорит, что первый в церкви не тот, кто в ней начальник, а тот, кто всем слуга, — напомнил Климент, подчеркнув, что называющие себя первыми считаются последними у Бога.

— Иов показывает, что не знаком с текстом Евангелия, — добавил архиепископ, указав, что подобные "прописные истины" знают даже маленькие дети, посещающие воскресные школы.

Также Климент напомнил, что УПЦ МП не подчиняется Константинополю, а решение Фанара об отмене указа 1686 года, которое касается передачи Киевской митрополии Московскому патриархату, не имеет силы.

— Как можно отменять документы 300-летней давности? — задался вопросом Климент. Он назвал такие слова абсурдными, отметив, что Киевская митрополия того времени не соответствует современным границам Украинской православной церкви.

Напомним, ранее представитель Константинополя архиепископ Телмисский Иов заявил, что с "канонической точки зрения" УПЦ МП в Незалежной "больше не существует".

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на своей странице в "Фейсбуке" выразил мнение, что слова Иова заставляют усомниться в его адекватности и образованности.