Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке сальмонеллёза в Малайзии

Роспотребнадзор предупредил туристов о распространении сальмонеллёза в пяти районах штата Кедах в Малайзии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что на данный момент зарегистрировано 85 случаев заражения этой инфекцией. Двое из заболевших скончались, а 21 человек госпитализирован.

Причиной сальмонеллёза стало употреблению в пищу местного национального блюда "лакса" — своеобразной лапши с курицей. На одном из предприятий общепита оно было приготовлено без термической обработки.