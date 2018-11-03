В метро Москвы запускают поезд в честь юбилея МХТ имени Чехова

Оформление состава выполнено в классических цветах театра, вагоны посвящены повлиявшим на его становление знаменательным событиям и людям.

Тематический поезд, который познакомит жителей и гостей Москвы с историей Московского Художественного театра (МХТ) имени Чехова, будет курсировать на Замоскворецкой линии столичной подземки. Презентация поезда, запуск которого приурочен к 120-летию театра, состоялась в ночь на субботу, 3 ноября, на станции "Театральная".

— Поезд, посвящённый МХТ имени А. П. Чехова, будет перевозить пассажиров Замоскворецкой линии до конца апреля 2019 года. За это время с познавательными фактами о знаменитом театре смогут познакомиться более двух миллионов человек. Только за один рабочий день в поезде смогут проехать до 20 тысяч пассажиров. Такое число зрителей могло бы разместиться одновременно в 21 зале МХТ, — сообщает пресс-служба столичной подземки, которую цитирует агентство "Москва".

Оформление поезда выполнено в классических цветах театра, вагоны посвящены знаменательным событиям и людям, повлиявшим на становление МХТ. В этом поезде пассажиры услышат голоса известных актёров, которые зачитают цитаты из спектаклей, поставленных в разные годы на сцене театра.

Это уже 19-й тематический состав в метро Москвы.