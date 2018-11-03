Минздрав допустил рост цен на жизненно важные лекарства лишь на уровне инфляции

В отношении препаратов, которые включены в перечень ЖНВЛП, осуществляется госрегулирование стоимости.

Производители могут увеличить стоимость жизненно важных лекарственных препаратов только на процент инфляции. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

В ведомстве отметили, что производители жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) могут подать заявление на перерегистрацию стоимости один раз в год с учётом прогнозируемого уровня инфляции.

Минздрав уточняет, что в отношении лекарств, которые включены в перечень ЖНВЛП, осуществляется госрегулирование цен. В России в 2018 году цены на такие препараты возросли в среднем на 1,8%

Напомним, ранее СМИ сообщили, что импортные и отечественные лекарства могут подорожать в среднем на 10% с начала следующего года.