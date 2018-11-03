В МВД назвали предполагаемого виновника ДТП с поездом на Кубани

По последним данным, травмы различной степени тяжести в результате аварии получили около 20 человек.

Полиция Краснодарского края начала проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием поезда и КамАЗа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления главка Министерства внутренних дел России.

В ведомстве отметили, что, предварительно, виновником аварии стал КамАЗ. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. ДТП, по информации МВД, произошла около 04:30 на железнодорожном переезде около хутора Беднягина.

— По предварительным данным, мужчина 1979 года рождения, управляя грузовым автомобилем КамАЗ, на нерегулируемом переезде не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с поездом дальнего следования, — говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Тимашевского района Кубани, где произошла авария, на месте ДТП завершены аварийно-спасательные работы. В администрации также добавили, что после происшествия власти подготовили пункты временного размещения для пассажиров поезда.

По последним данным, травмы различной степени тяжести получили около 20 человек. Лайф публиковал фото с места столкновения поезда и КамАЗа.