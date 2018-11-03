В Гонконге скончался продюсер фильмов с Брюсом Ли и Джеки Чаном

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В Гонконге скончался продюсер фильмов с Брюсом Ли и Джеки Чаном

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Рэймонд Чоу. Фото: © Кинопоиск

Продюсер из Гонконга Рэймонд Чоу, который принёс славу Брюсу Ли и Джеки Чану, умер в возрасте 91 года в своём родном городе накануне, 2 ноября, сообщает издание South China Morning Post.

Рэймонд Чоу известен как "крёстный отец киноиндустрии Гонконга". Благодаря своим картинам он открыл миру актёров и мастеров боевых искусств Джеки Чана и Брюса Ли. За свою жизнь Чоу спродюсировал более 600 фильмов и создал одну из известнейших кинокомпаний Гонконга Golden Harvest.

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