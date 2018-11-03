В Риме задержали двух украинцев, напавших в метро на индийца

Пострадавший отказался писать заявление, но тем не менее правоохранители возбудили уголовное дело на основании записей с камер видеонаблюдения.

Карабинеры Италии задержали двух 23-летних граждан Украины, напавших на индийца в римском метрополитене. Об этом сообщает издание Roma Today.

В правоохранительных органах отметили, что украинцы пытались ограбить 28-летнего индийца, но когда он оказал сопротивление, нанесли ему и вступившейся за него пожилой женщине телесные повреждения.

Сам инцидент произошёл около 21:30 вечера 1 ноября. В Сети также появилось видео нападения, где видно, что один из граждан Незалежной ругается на украинском языке и называет себя "фашистом".

Известно, что пострадавший индиец отказался писать заявление в полицию, но тем не менее правоохранители возбудили уголовное дело на основании записей с камер видеонаблюдения и сообщений некоторых свидетелей.