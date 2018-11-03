"Побойтесь Бога". Священник на джипе сбил десять надгробий на Украине — видео

Настоятель Александровского храма в Харькове отец Михаил сбил десять надгробий на одном из кладбищ города на своём джипе. Об этом сообщает агентство УНИАН.
В Сети также появилось видео с места инцидента. На нём видно, что священник сносит могильные плиты, а затем выходит из авто и разводит руками.
— Ты что творишь? Ты сам не выедешь отсюда. Вы и так тут наломали. Побойтесь Бога, — говорит очевидец инцидента.
Сейчас событием занимаются украинские правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Санкция статьи предусматривает до трёх лет тюрьмы.
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