"Побойтесь Бога". Священник на джипе сбил десять надгробий на Украине — видео

Сейчас инцидентом занимаются украинские правоохранители, возбуждено уголовное дело по статье о "надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего".

Настоятель Александровского храма в Харькове отец Михаил сбил десять надгробий на одном из кладбищ города на своём джипе. Об этом сообщает агентство УНИАН.

В Сети также появилось видео с места инцидента. На нём видно, что священник сносит могильные плиты, а затем выходит из авто и разводит руками.

— Ты что творишь? Ты сам не выедешь отсюда. Вы и так тут наломали. Побойтесь Бога, — говорит очевидец инцидента.

Сейчас событием занимаются украинские правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Санкция статьи предусматривает до трёх лет тюрьмы.