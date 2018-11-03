Трое маленьких детей погибли в страшном пожаре под Самарой

На место выехали следственно-криминалистическая группа и руководство регионального управления СКР.

Тела троих детей найдены на месте пожара, произошедшего в частном доме в селе Старый Буян Самарской области. Об этом информирует пресс-служба регионального СУ СКР.

— В ночь на 3 ноября в частном доме в селе Старый Буян в Красноярском районе Самарской области произошёл пожар, после тушения которого найдены погибшими трое малолетних детей в возрасте от двух с половиной до восьми лет, — отмечается в сообщении.

По данным регионального ГУ МЧС РФ, в 02:50 в селе Старый Буян произошёл пожар в частном доме на площади 70 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в 03:36. Причины ЧП устанавливаются.

По факту гибели несовершеннолетних проводится проверка, на место выехали следственно-криминалистическая группа и руководство регионального СУ СКР. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.