КПРФ не будет выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморского края

Региональное отделение КПРФ приняло решение не выдвигать кандидата в губернаторы Приморского края. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Андрея Ищенко, участвовавшего в предыдущих выборах.
По словам Ищенко, такое решение было принято в связи с тем, что партия не признаёт отмену результатов выборов в сентябре текущего года. Он добавил, что на минувших выборах представители КПРФ зафиксировали фальсификации.
— Для нас заблокировано десять муниципальных образований для прохождения так называемого муниципального фильтра. Если кандидат от КПРФ участвует, ему не дадут пройти муниципальный фильтр, — сказал первый секретарь приморского краевого комитета КПРФ Анатолий Долгачев.
Напомним, что 16 сентября в Приморье прошёл второй тур выборов губернатора. В нём принимали участие бывший временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Во время голосования был зафиксирован ряд нарушений. Это привело к тому, что краевой избирком по рекомендации Центральной избирательной комиссии признал выборы недействительными.
Оба кандидата подали десятки жалоб, обвиняя друг друга в фальсификации протоколов. Руководитель ЦИК Элла Памфилова заявила, что обратится в правоохранительные органы в связи с нарушением. Позднее СКР по Приморью начал проверку.
Спустя время президент России Владимир Путин назначил врио губернатора края Олега Кожемяко, возглавлявшего ранее Сахалинскую область.
Новые выборы запланированы на 16 декабря.
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