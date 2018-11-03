КПРФ не будет выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморского края

По словам Андрея Ищенко, который участвовал в предыдущих выборах, это связано с тем, что партия не признаёт отмену результатов в сентябре текущего года.

Региональное отделение КПРФ приняло решение не выдвигать кандидата в губернаторы Приморского края. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Андрея Ищенко, участвовавшего в предыдущих выборах.

По словам Ищенко, такое решение было принято в связи с тем, что партия не признаёт отмену результатов выборов в сентябре текущего года. Он добавил, что на минувших выборах представители КПРФ зафиксировали фальсификации.

— Для нас заблокировано десять муниципальных образований для прохождения так называемого муниципального фильтра. Если кандидат от КПРФ участвует, ему не дадут пройти муниципальный фильтр, — сказал первый секретарь приморского краевого комитета КПРФ Анатолий Долгачев.

Напомним, что 16 сентября в Приморье прошёл второй тур выборов губернатора. В нём принимали участие бывший временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Во время голосования был зафиксирован ряд нарушений. Это привело к тому, что краевой избирком по рекомендации Центральной избирательной комиссии признал выборы недействительными.

Оба кандидата подали десятки жалоб, обвиняя друг друга в фальсификации протоколов. Руководитель ЦИК Элла Памфилова заявила, что обратится в правоохранительные органы в связи с нарушением. Позднее СКР по Приморью начал проверку.

Спустя время президент России Владимир Путин назначил врио губернатора края Олега Кожемяко, возглавлявшего ранее Сахалинскую область.

Новые выборы запланированы на 16 декабря.