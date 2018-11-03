В Казахстане задержали трёх граждан Турции с поддельными израильскими паспортами

Определить степень подлинности документов удалось лишь после их тщательного изучения.

В аэропорту Алма-Аты задержаны три гражданина Турции, которые пытались попасть на территорию Казахстана по поддельным израильским паспортам. Об этом сообщает пограничная служба.

Отмечается, что все они прилетели рейсом из Дубая в 2:00 по московскому времени 3 ноября. При этом документы, которые были ими предъявлены, вызвали сомнения у таможенников.

После тщательной проверки паспортов удалось выявить, что они поддельные. В настоящее время с турками проводится разбирательство.