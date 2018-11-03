Момент наезда легковушки на пешеходов в Тюмени попал на видео

Момент наезда легкового автомобиля на группу пешеходов в Тюмени попал на камеры уличного видеонаблюдения. Кадры аварии опубликовал телеграм-канал .
Накануне вечером 20-летняя девушка, находившаяся за рулём Hyundai Solaris, наехала на семерых пешеходов. В результате ДТП пострадало шесть человек, трёх женщин госпитализировали с переломами.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Лайф публиковал первые фото с места наезда.
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