Момент наезда легковушки на пешеходов в Тюмени попал на видео

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Момент наезда легковушки на пешеходов в Тюмени попал на видео

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Момент наезда легкового автомобиля на группу пешеходов в Тюмени попал на камеры уличного видеонаблюдения. Кадры аварии опубликовал телеграм-канал Life Shot.

Накануне вечером 20-летняя девушка, находившаяся за рулём Hyundai Solaris, наехала на семерых пешеходов. В результате ДТП пострадало шесть человек, трёх женщин госпитализировали с переломами.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Лайф публиковал первые фото с места наезда.

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