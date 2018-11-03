Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на три километра вверх

В Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запах сероводорода также отсутствует.

Вулкан Эбеко на острове Парамушир на Курилах выбросил столб пепла на высоту до трёх километров, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

— В субботу, 3 ноября, в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступили данные о том, что на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту до трёх километров, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, шлейф распространился на юго-восток от вулкана на расстояние до трёх километров. В Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода также нет. Угроза для населения отсутствует.

Пока рекордный выброс был зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма поднялся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, которое образовалось в 2017 году.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров находится в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.

Рядом с Курилами сегодня зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. А накануне неподалёку ушёл под воду один из японских островов.