В Подмосковье в День народного единства оживут исторические картины

Целью мероприятия является объединение гражданского общества Московской области через события и великих людей, прославивших Россию.

День народного единства пройдёт в Московской области в необычном формате. Для гостей праздника запланированы различные перформансы и интерактивные зоны, сообщила министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

— Мы решили объединить на одной площадке исторических личностей и героев современности, а также разнообразить формат проведения мероприятия, включив в программу не только классический блок с выступлением оперных певцов и работой лектория с гостями современности, но и дополнив праздник совершенно неожиданными перформансами — ожившими картинами с участием двойников исторических личностей, — приводит слова Плещевой пресс-служба правительства Московской области.

На площадке, которая появится в торговом центре "Мега" в Химках 4 ноября, будет работать интерактивная выставочная зона. Целью мероприятия является объединение гражданского общества Подмосковья через события и великих людей, прославивших Россию.

На открытии выступят известные оперные певцы и детская школа-студия "Юные александровцы". Они исполнят российский гимн.

Отмечается, что в интерактивной выставочной зоне восемь муниципальных образований Московской области презентуют ключевые исторические события. К примеру, Зарайск проведёт историческую эстафету про Минина и Пожарского, Подольск и Руза покажут историю Великой Отечественной войны, а Коломна продемонстрирует бои ратоборцев и расскажет об исторических сражениях Дмитрия Донского.

— Таким образом мы разрушаем политику глобального потребления духовным маркетингом, выходим на площадку с культурным историзмом через понятное каждому простое, живое общение, — сказала Плещева.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Впервые его праздновали в 2005 году. Праздник был учреждён Федеральным законом "О внесении в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным в декабре 2004 года президентом России Владимиром Путиным.

Этот государственный праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.