"Работал по 120 часов в неделю". Маск рассказал про худший год в своей карьере

По мнению миллиардера, у его предприятия были слишком амбициозные планы при создании Model X.

Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск в интервью порталу Recode рассказал, что прошедший год был худшим в его карьере.

— Это было ужасно. Честно говоря, за этот год я будто постарел на пять лет. Худший год в моей карьере. Безумно болезненный, — рассказал Маск.

Проблемы связаны с разработкой Tesla Model X, планы на которую, по мнению миллиардера, у компании были слишком амбициозные.

При этом над проектом Маску приходилось работать по 120 часов в неделю. Как он сам признался, работать ему приходилось сутками с небольшими перерывами на сон. Сейчас же он трудится по 80–90 часов в неделю, говоря, что "это ещё куда ни шло".

С именем бизнесмена также был связан крупный скандал. Как ранее сообщал Лайф, Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала на Илона Маска в суд за то, что он вводит в заблуждение акционеров Tesla. Причиной этого стали обвинения в мошенничестве, предъявленные из-за твита Маска о возможной продаже компании. Маска, таким образом, отстранили от руководства компанией на три года.