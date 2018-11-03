ФИФА обвинила СМИ в попытках дискредитировать Инфантино и новое руководство

Как заявили в федерации, некоторые издания намеренно искажали информацию, вводя в заблуждение читателей.

В заявлении Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном на официальном сайте в ответ на обвинения нескольких СМИ, говорится о том, что средства массовой информации пытаются подорвать доверие к новому руководству ФИФА, президенту организации Джанни Инфантино и генсеку Фатме Самуре.

— Нам стало известно о различных статьях о ФИФА, опубликованных в пятницу, 2 ноября. Четыре недели назад группа журналистов отправила в ФИФА несколько сотен вопросов на основании личных и внутренних электронных сообщений и другой информации, незаконно полученной третьими лицами. Несмотря на то что мы ответили на вопросы, которые были заданы нам прямо и честно, некоторые СМИ решили игнорировать большинство наших ответов и исказить как факты, так и правду в намеренной попытке дискредитировать ФИФА и ввести в заблуждение читателей, — утверждается в заявлении.

Как заявляет ФИФА, у некоторых СМИ есть только одна конкретная цель — "попытка подорвать репутацию нового руководства организации и, в частности, Инфантино и генсека Фатмы Самуры".

Согласно заявлению федерации, "есть люди, которые хотели бы дискредитировать ФИФА по своим корыстным причинам".

— Жаль, что некоторые СМИ порой поддерживают такие ложные утверждения, по-видимому, без каких-либо мыслей или соображений насчёт реальных и существенных изменений, которые были проделаны в ФИФА. Также заслуживает внимания то, что ни один из "отчётов" не содержит ничего, даже отдалённо говорившего бы о нарушении какого-либо закона, устава или постановления. Без всякого сомнения, есть серьёзные улучшения в сравнении с прошлым. ФИФА полностью привержена идее развития и движения вперёд, — говорится в релизе.

Ранее стало известно, что на ФИФА была совершена кибератака, в результате которой хакеры получили доступ к данным организации. После этого СМИ опубликовали разную информацию, полученную от Football Leaks. Так, немецкое издание Spiegel сообщило, что президент ФИФА Джанни Инфантино, который прежде занимал пост генерального секретаря УЕФА, проводил тайные встречи с руководителями ФК "Пари Сен-Жермен" (Франция) и ФК "Манчестер Сити" (Англия), целью которых было помочь им избежать отстранения от участия в Лиге чемпионов, грозившего командам из-за нарушения правил финансового fair play.