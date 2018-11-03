"Очумелые ручки". В Сети отреагировали на испытания украинского беспилотника

Пользователи также обратили внимание на то, что разработка больше похожа на поделку уровня старших классов.

В Сети отреагировали на опубликованное видео испытаний украинского беспилотника компании "Спецтехноэкспорт", которая входит в структуру "Укроборонпрома".

На кадрах показан момент запуска дрона и нанесение удара по танку условного противника. Когда беспилотник врезается в башню бронемашины, происходит взрыв, последствия которого остаются за пределами видеоролика.

— Кружок "Очумелые ручки", — заявил пользователь pindiknik.

Один из комментаторов обратил внимание на то, что машина просто стояла в поле и не двигалась, назвав её мёртвой.

— При попадании в уже убитый танк, убитый танк так и остаётся убитым танком. Даже дуло не дрогнуло, — отметил один из зрителей.

По версии другого пользователя, разработка достойна сравнения с поделками старшеклассников:

— С виду поделка на уровне учеников старших классов. На деле же никаких даже теоретических данных нет. Я молчу про результаты тестирования и эффективности﻿, — написал Николя Якименко.

Комментаторы также выразили мнение, что Украина ещё далека от надёжных и крепких разработок в этой области.

— Любая телефонная китайская глушилка эту птичку без мозгов оставит! — подметил cvat.