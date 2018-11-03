Пьяный водитель насмерть сбил двух подростков в Татарстане

Несовершеннолетние шли по проезжей части в попутном направлении вне зоны пешеходного перехода.

Водитель в состоянии алкогольного опьянения врезался в трёх подростков в Альметьевском районе Республики Татарстан, двое из них погибли. Об этом информирует пресс-служба МВД Татарстана.

ДТП произошло 2 ноября в 23:45 по московскому времени на улице Тавабилова в деревне Новое Каширово.

— Водитель автомобиля Lada Granta, не выбрав скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, совершил наезд на трёх подростков 2002, 2003 и 2004 г.р., которые шли по проезжей части в попутном направлении вне зоны пешеходного перехода, не имея световозвращающих элементов, обеспечивающих видимость водителями транспортных средств в тёмное время суток. В результате двое подростков от полученных травм скончались на месте, один доставлен в медучреждение Альметьевска, — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что злоумышленник с места происшествия скрылся, но позднее был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Им оказался 26-летний житель Казани, который был пьян.