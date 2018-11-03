В школах России прошли открытые уроки, посвящённые Дню народного единства

В рамках мероприятия школьникам в интерактивной и доступной форме рассказали о традициях, обычаях и ремёслах народов страны.

Открытые уроки, посвящённые Дню народного единства, прошли накануне праздника в российских школах. В них приняли участие сотни учеников.

В рамках мероприятия школьникам в интерактивной и доступной форме рассказали о традициях, обычаях и ремёслах народов страны, а педагоги учреждений дополнительного образования провели мастер-классы. Также на открытых уроках выступили фольклорные коллективы из различных регионов государства.

Мероприятия посетили представители власти. Так, в школе № 1 города Кудрово Ленинградской области в открытых уроках приняли участие представители законодательной и исполнительной власти региона, Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, а также представители муниципальных систем образования, а на уроке в средней школе № 43 им. Пушкина в Ярославле присутствовал уполномоченный по правам ребёнка в регионе Михаил Куприн.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Впервые его праздновали в 2005 году. Праздник был учреждён Федеральным законом "О внесении в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным в декабре 2004 года президентом России Владимиром Путиным.

Этот государственный праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.