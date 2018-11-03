Приморский штаб Навального отказался поддержать Ищенко на выборах

Несмотря на указания московского отделения, сторонники Навального в Приморье называют коммуниста жуликом и гнилым человеком.

Штаб Алексея Навального во Владивостоке отказался поддерживать члена КПРФ Андрея Ищенко на выборах губернатора Приморского края. Об этом сообщил бывший член штаба Семён Голубовский.

— Федеральный штаб Навального активно призывает поддержать Ищенко. Агитировать. А ребята не хотят! Андрея Ищенко знают как жулика, и, чем он отличается от других жуликов, никто не понимает. А Москва заставляет топить за него. И все объяснения, что он гнилой и поддерживать его нельзя, федеральным штабом игнорируются, — написал в соцсети "ВКонтакте" Голубовский.

Напомним, что 16 сентября в Приморье прошёл второй тур выборов губернатора. В нём принимали участие бывший временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Во время голосования был зафиксирован ряд нарушений. Это привело к тому, что краевой избирком по рекомендации Центральной избирательной комиссии признал выборы недействительными.

Оба кандидата подали десятки жалоб, обвиняя друг друга в фальсификации протоколов. Руководитель ЦИК Элла Памфилова заявила, что обратится в правоохранительные органы в связи с нарушением. Позднее СУ СКР по Приморью начало проверку.