Аргентинские власти обвинили Месси в отмывании денег

Пожертвования, которые получает благотворительный фонд игрока, могли быть переведены на счета в офшорных зонах.

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси подозревается властями страны в отмывании денег. Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.

Сообщается, что прокурор Пабло Турано попросил провести проверку благотворительного фонда Лео Месси. По версии обвинителя, пожертвования, которые получала организация, могли переводиться на счета в офшорных зонах. Теперь суд должен будет решить, достаточное ли количество доказательств имеется для продолжения расследования.

Обвинения были выдвинуты после показаний одного из сотрудников фонда. Он отметил, что полученные средства не были использованы на социальные проекты.