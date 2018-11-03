Полиция задержала мужчину, укравшего iPhone у режиссёра Гай Германики

Сам смартфон, однако, вернуть не получилось. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Московская полиция задержала подозреваемого в краже телефона у режиссёра Валерии Гай Германики. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что девушка оставила смартфон в одном из кинотеатров. Вернувшись в зал, она не смогла найти гаджет и обратилась в полицию.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские в Московской области задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина. Выяснилось, что злоумышленник телефон продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению, — рассказала Волк.

Общий материальный ущерб, нанесенный режиссёру, составил 220 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.