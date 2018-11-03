Спасатели нашли оба двигателя самолёта, разбившегося в Индонезии

Также группа водолазов сообщила об обнаружении фюзеляжа лайнера и некоторых других фрагментов.

Спасатели нашли в Яванском море оба двигателя индонезийского Boeing 737 Max 8, который потерпел крушение 29 октября. Об этом рассказал руководитель национального Агентства по поиску и спасению Мохаммад Саюги, слова которого приводит портал Detik.

По его словам, за пятницу и субботу удалось обнаружить оба двигателя, крыло, шасси и другие фрагменты воздушного судна. Также группа водолазов сообщила об обнаружении фюзеляжа лайнера.

В операции пока не применялась тяжёлая техника для поднятия фрагментов. Спасатели отмечают, что лайнер почти полностью разрушен. Скорее всего, он развалился на части от удара о воду.

Ранее Лайф писал, что Boeing 737 MAX со 189 пассажирами и членами экипажа разбился у берегов острова Ява. Пока удалось найти лишь тела 10 погибших.